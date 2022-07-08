Почему актер Федор Дунаевский оказался в психиатрической лечебнице Кащенко

Съемки в фильме Курьер сделали из Федора Дунаевского настоящую звезду, но принесло ли это ему человеческое счастье?

В 1986-м году на экраны вышел фильм Курьер режиссуры Карена Шахназарова, который превратил актера, сыгравшего там главную роль, в настоящую кинозвезду. На съемки его привела дочь оператора фильма Анастасия Немоляева, с которой он вместе учился.

Дунаевский явился на встречу с режиссером прямо в медицинском халате, всем своим видом показывая незначимость для него этого события. На тот момент он подрабатывал санитаром в морге.

Но удача улыбнулась Дунаевскому. Его партнерами на площадке стали звезды советского кино. А после выхода фильма он отправлялся на гастроли и творческие встречи. Его доходы существенно выросли, а зрители все искали сходство между реальным Федором и его экранным героем Иваном Мирошниковым.

Родился Федор Дунаевский в 1969-м году, и со школьных лет прослыл хулиганом, которого даже ставили на учет в милицию. После школы он стал учиться на повара. Родители постоянно выясняли отношения, но окончательно разошлись только, когда их сыну уже исполнилось четырнадцать лет.

Идти в армию Федор категорически не захотел, поэтому, предварительно изучив научные труды по психиатрии, заявился на комиссию в форме царского генерала с игрушечным пистолетиком. Тут же была вызвана психиатрическая бригада, и его отправили в отделение к тяжелобольным с выставленным диагнозом вялотекущей шизофрении. Федор понял, что заигрался, и вскоре сделал все, чтобы ему установили ремиссию, и сняли с учета.

После Курьера он еще снялся в ряде заметных фильмов, мог смело поспорить с Эльдаром Рязановым, но поступать на актерское в университет не стал. Федор уехал сначала к другу в Германию, занимался озвучиванием, а потом отправился к сестре в Израиль, где играл в театре в Тель-Авиве, а по ночам подрабатывал барменом, был ведущим концертов и работал на радио. В двадцатипятилетнем возрасте он поступил во ВГИК, но учебу так и не закончил.

У артиста была бурная личная жизнь, принесшая ему пятерых детей. С первой женой он сошелся, когда жил в Израиле. Затем, уже в Италии его спутницами была мисс Гродно Инесса, от которой у Дунаевского есть сын Арсений и Наталья, родившая дочь Александру. А вот о существовании старшего сына он узнал много лет спустя после его рождения, только в 2007-м году.

Сейчас Федор Дунаевский вернулся на родину в Россию, снимается в фильмах и сериалах, создал даже музыкальную группу. Сейчас он женат на Ирине, дизайнере интерьеров по профессии. В этом браке у Дунаевского родилось двое детей, Нина и Степан.