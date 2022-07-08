Майя Булгакова: актриса, которая покоряла сердца, но металась в поисках собственного счастья

В чем была загадка личности актрисы Майи Булгаковой, перед природным очарованием которой никто не мог устоять.

Майя Булгакова родилась в 1932-м году и была четвертым ребенком в семье своих родителей. После начала Великой Отечественной войны девочка почти единовременно потеряла отца и старшего брата, которые погибли на фронте.

Семья перебралась первоначально в Краматорск, а затем и в далекий северный Иркутск. Поскольку ее мама и тетя тяжело трудились на заводе для нужд фронта, маленькой Майе пришлось практически полностью взять на себя заботы о домашнем хозяйстве. Также она выступала с концертами в госпиталях, будучи очень артистичной девочкой.

После окончания войны и возвращения семьи в Краматорск Майя закончила школу, а потом поступила в Москве во ВГИК. Там она встретила своего первого мужа и режиссера Анатолия Ниточкина. По окончании института Майя устроилась актрисой в Театр-студию Киноактера.

В 1956-м году у нее родилась ее первая дочь Зина, а в скором времени супруги разошлись, и маленькую Зиночку отослали на воспитание бабушке, матери Майи, поскольку заниматься ребенком у нее времени просто не было. Она была сильно занята в театре.

Кинокарьера Майи Булгаковой началась в том же году. Но сначала роли ей давали совсем небольшие, и едва ли запоминающиеся настолько, чтобы она могла претендовать на статус звезды. Кроме съемок Майя пела с оркестром Леонида Утесова.

Позднее она познакомилась с режиссером Алексеем Габриловичем, который влюбился в нее без памяти. Роман полный страсти и бурного выяснения отношений продлился пять лет.

Когда Майя забеременела, Габрилович заявил, что ребенок не от него. Майя решила рожать, и они расстались. Но одной она была недолго. Еще во время беременности к ней воспылал страстью режиссер Александр Сурин, и женился на ней, невзирая на то, что его родители были против.

Появившуюся на свет малышку он записал на свое имя. Но так получилось, что Майя с мужем жили рядом с Габриловичем, который изводил женщину ревностью. Брак Булгаковой и Сурина распался через год совместной жизни.

Но настоящей кинозвездой Булгакову сделала режиссер-женщина Лариса Шепитько. В это же время она вновь сошлась с Габриловичем. Они поженились, но брак вновь не задался из-за измен Габриловича. Майе пришлось в одиночку воспитывать двоих дочерей и осиротевшую к тому времени младшую сестру Веру.

Потом в Майю влюбился стажер Григоровича из Англии, который приглашал ее жить к себе, но она отказалась. Потом за ней почти одновременно стали ухаживать руководитель шведской строительной компании Кай Карлсон и австрийский предприниматель Петер Добиас.

Майя вышла замуж за Петера, и на сей раз ее брак сложился. Он обожал Майю, буквально жил и дышал ею. Они поселились в Москве, поскольку Майя не могла жить за границей без своего театра.

Внезапная смерть Петера подкосила Майю. Она погибла в автокатастрофе спустя всего три месяца после ухода Петера. Они вместе прожили счастливые двадцать два года.