Дворянка, актриса, заключенная ГУЛАГа и загадочная личность Мариэтта Капнист

В жизни Мариэтты Капнист было все: и дворянская роскошь, и потери, и нищета, и слава

Мариэтта Ростиславовна Капнист начала свою кинокарьеру только в сорок пять лет, и запомнилась зрителям ролями загадочных графинь и ведуний. После революции она, как и многие представители аристократии потеряла все: родных, положение, деньги и свободу. Всего пятнадцать лет Мариэтта провела в сталинском лагере.

Родилась она в 1913-м году в семье графа Ростислава Капниста, у которого помимо нее уже было четверо детей. Малышка жила до семи лет в родительском доме, который зачастую посещали именитые гости и интеллигенция, включая Федора Шаляпина, который стал первым учить маленькую Мариэтту актерскому мастерству.

В 1917-м году семья Капнист, спасаясь от большевиков, перебралась в Крым, но в 1921-м году отец девочки был расстрелян отрядом ЧК. Потом на глазах шестилетней Мариэтты убили ее тетушку, умерли ее брат Василий и сестра Лиза. Матери и Мариэтте помогли сбежать крымские татары, переодев их в свою национальную одежду.

В шестнадцатилетнем возрасте Мариэтта с матерью вернулась в Ленинград, и поступила в театральный институт. Там же у нее завязался роман с Георгием Холодовским. Педагоги прочили талантливой студентке блестящее будущее, но Мариэтту из-за дворянских корней исключили из института, и вовсе запретили жить в Ленинграде.

Девушка переехала в Киев, выучилась на бухгалтера, и стала работать. Но в 1941-м году она была арестована якобы по подозрению в шпионской деятельности, и осуждена на восемь лет лагерей.

В лагере в Карлаге она подружилась с Анной Тимиревой. Мариэтта работала в шахте полную смену, терпела домогательства начальства, но осталась несломленной. Верный Георгий присылал ей посылки с продуктами, которые во многом помогли ей выжить.

В 1949-м году после краткосрочного романа с Яном Волконским Мариэтта родила дочь Радиславу, которую вскоре отняли у нее и отправили в детдом. Ян же погиб. Мариэтте удалось выйти на свободу, но ненадолго. В 1951-м году ее вновь арестовали и дали еще десять лет лагерей.

Благодаря подруге, Валентине Базавлук, заступившейся за нее перед Микояном, срок удалось сократить на семь лет. Мариэтта вышла на свободу в 1956-м году, а в 1958-м ее реабилитировали. На момент освобождения ей было всего сорок три года, но выглядела она как старуха.

Встречавший ее Георгий Холодовский поначалу даже не узнал в замученной женщине свою давнюю любовь. И, хотя впоследствии он сделал ей брачное предложение, гордая Мариэтта отказалась.

Дочь, выросшая без нее, сначала не признала Мариэтту, отдав предпочтение вырастившей ее Валентине Базавлук. Но впоследствии им удалось наладить отношения.

Однажды к Мариэтте, стоявшей в кассе кинотеатра подошел режиссер Юрий Лысенко, и предложил сыграть в его фильме. Так началась ее карьера в кино. Предложения сыпались одно за другим.

Завершение жизни Мариэтты Капнист было столь же трагичным, как и ее жизнь. Она попала под машину в возрасте восьмидесяти лет, и не пережила полученных травм.