Как жили и чем стали заниматься уехавшие в Германию сын и внук композитора Дмитрия Шостаковича

У гениального композитора Шостаковича в первом браке родилось двое детей еще до войны: как же сложились их жизни в дальнейшем.

О композиторе Дмитрии Шостаковиче поэтесса Ольга Берггольц говорила, что он по силе превосходит Гитлера. У него был счастливый брак, в котором в 1936-м году родилась дочка Галя, и сын Максим, появившийся на свет двумя годами позднее.

В СССР Шостакович был знаменит не только концертами и симфониями, но и как автор музыки к фильмам. О начале войны его сын Максим вспоминал, что их с дачи в Комарово отвез в Ленинград оператор Андрей Москвин. А осенью, когда уже началась блокада, семью с детьми переправили на самолете в Москву.

Сам Дмитрий Шостакович еще какое-то время оставался в блокадном Ленинграде, а потом присоединился к семье в Куйбышеве, куда их эвакуировали. Там он и написал знаменитую седьмую симфонию, после премьеры которой у сына появились кошмары со звучанием немецкого барабана.

После войны в 1948-м году Шостакович-старший выпустил статью Формализм в музыке, и оказался у власти в опале, что лишило его званий и работы профессора в консерватории. Поэтому, чтобы содержать себя и семью, он стал писать музыку к кино.

А в 1949-м году Шостакович был приглашен на конгресс деятелей культуры в Америку. По личному разрешению Сталина он отправился в Нью-Йорк, где его убеждали остаться, но он отказался, поскольку дома остались жена и дети.

В 1954-м году неожиданно умирает его любимая жена Нина, что для композитора становится страшным ударом. Детям на тот момент было шестнадцать и восемнадцать лет.

Галина вскоре вышла замуж за внука Корнея Чуковского, а Максим поступил в консерваторию. Дмитрий же попытался устроить личную жизнь с Маргаритой Кайновой, но неудачно. Максим женился на Елене, дочери посла в Бельгии. В 1961-м году у них родился мальчик, названный в честь деда.

В 1962-м году Шостакович познакомился с двадцатисемилетней Ириной Супинской. Они поженились и были счастливы, пока у Дмитрия не начались проблемы со здоровьем. У него отказала правая половина тела, но он продолжал работать. Ирина ухаживала, и помогала ему, как могла до самой его смерти 9 августа 1975 года. Они прожили тринадцать лет вместе.

Максим с сыном в 1981 году поехали на гастроли в Германию, и решили остаться на Западе, а потом попросили политического убежища в США, где и осели в Коннектикуте. Максим женился повторно на подруге сына. У них родились сын и дочь. Он много гастролировал по всему миру. В 1997-м году Максим Шостакович принял решение все же в Россию, и поселился в Павловске.