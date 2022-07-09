Что рассказывала Татьяна Цыплакова о своем браке с сыном Галины Волчек и о сопернице Алике Смеховой

Татьяна Цыплакова стала женой Дениса Евстигнеева, который приходился сыном знаменитому российскому режиссеру Галине Волчек, но брак не продлился долго.

Когда молодая супруга Татьяна Цыплакова только стала жить в квартире мужа и свекрови, за ней неотступно стало следовать ощущение, что ее какая-то неведомая сила хочет выжить из этого жилища. И это при том, что отношения и с мужем, и с самой Галиной Борисовной были очень хорошие.

Одна из случайностей, которая укрепила это ощущение у молодой жены произошла во время стирки. Татьяна стирала рубашки Дениса, и внезапно огромное тяжелое антикварное зеркало, висевшее на стене в ванной, упало и разлетелось на мелкие кусочки. Татьяна уцелела разве что чудом, а все рубашки были изрезаны.

Потом на Татьяну упал плафон от люстры, разбилось окно на кухне, когда Татьяна хотела его открыть. Астролог, бывавшая в гостях у звездного семейства заявила, что брак Дениса и Татьяны продлится семь лет.

И в отношениях двоих действительно стали появляться третьи лица. Когда Татьяна и Галина Волчек отдыхали на Кипре, ей сделал брачное предложение англичанин, приняв Галину Борисовну за мать Татьяны. А по возвращении она почти сразу поняла, что у Дениса появилась другая женщина.

И действительно у него завязались отношения с певицей и актрисой Аликой Смеховой. Она была серьезно настроена выйти замуж за Дениса. Спасти брак попытался и отец молодого человека Евгений Евстигнеев, но безуспешно.

Татьяна некоторое время терпела в надежде, что муж одумается, и вернется, и сильно переживала. В этот же период у нее умер отец. Но Денис принял твердое решение развестись.

Татьяна уехала к матери. С Аликой Смеховой, которая попросила у нее прощения, она познакомилась только два года спустя.

А Галина Борисовна, несмотря на расставание Татьяны с ее сыном, была для нее как вторая мать. Когда Татьяна вышла замуж, и ожидала ребенка она привезла девушке из Америки много детских вещей, и была очень за нее рада.

Но родившаяся девочка умерла через две недели из-за патологии легких. Следующую беременность Татьяна провела в кровати на сохранении, и родила мальчика Артема, который стал для Галины Волчек словно родным внуком.

Татьяна же занялась бизнесом. И успешно. У нее собственное агентство по подбору персонала в элитные дома. Артем вырос и закончил институт международных отношений. Незадолго до ухода из жизни у Галины Волчек спросили, что бы она хотела изменить в своей судьбе, и та, не задумываясь, ответила, что хотела бы иметь внуков. К сожалению, родных внуков ей так и не удалось дождаться.