Как Галина Волчек варила суп из Кока-Колы, зачем наняла домоправительницу из Перу и что рассказывала о своем любимце, псе Микки

У знаменитостей, даже очень талантливых и признанных могут быть некоторые странности в быту, которые способен понять не каждый: случались они и у театрального режиссера Галины Волчек.

Галина Борисовна, худрук театра Современник покинула этот мир в 2019-м году. Жизнь ее была яркой и насыщенной. Но, несмотря на то, что она могла позволить себе отдельное жилье, все же долгое время жила в квартире вместе со своим сыном Денисом Евстигнеевым и его женой Татьяной Цыплаковой.

Молодые люди познакомились у общих друзей в 1986-м году. Татьяна сначала не восприняла всерьез интерес Дениса, но его настойчивость дала свои результаты. У них завязался роман. Татьяна очень боялась знакомиться с Галиной Борисовной. Это произошло на премьере фильма Зимний вечер в Гаграх, и оказалось, что страхи Татьяны беспочвенны. Она понравилась будущей свекрови, ведь та всегда мечтала иметь дочь.

Когда Денис и Татьяна поженились, Галина Борисовна учила ее готовить. В их квартире были именитые гости. В их числе американская подруга Волчек Эдит Марксон, которой так полюбилась приготовленная на квасе окрошка, что она перед приездом просила подругу непременно приготовить суп из Кока-Колы.

Интересно, что даже помогавшую по хозяйству домработницу Татьяну, которая была наполовину перуанкой, не отличалась аккуратностью, и позволяла вести себя излишне вольно в доме Волчек, она прощала, и обязательно привозила из командировок и гастролей подарки.

Еще больше она задаривала красивой одеждой и прочими безделушками невестку Татьяну. Когда же молодым людям подарили коккер-спаниэля Микки, Галина Борисовна ненадолго воспротивилась, но потом полюбила собаку со всей щедростью сердца, и даже не злилась на него за испорченную мебель и обувь.

Она охотно кормила пса красной рыбой, а летом угощала земляникой. Так что Микки был весьма упитанным и избалованным питомцем. Когда же собака заболела чумкой, потенциально смертельным для собак заболеванием, Волчек подняла все свои связи, чтобы показать Микки самым квалифицированным ветеринарам Москвы. И чудо случилось. Микки удалось вылечить, и он прожил достаточно длинную для собаки жизнь: четырнадцать лет.

Детей у Дениса и Татьяны не было. Они развелись через семь лет брака. Евстигнеев-младший увлекся актрисой и певицей Аликой Смеховой. Татьяна повторно вышла замуж, пережила смерть новорожденной дочери, родила сына Артема, и при этом с Галиной Волчек они продолжали очень тепло общаться до самой ее смерти.

Галина Борисовна, которая очень хотела стать бабушкой, приняла сына Татьяны, как собственного внука, и тоже много с ним общалась, говоря, что жизнь продолжается, а они все же не чужие люди. Увы, эта блистательная женщина собственных внуков так и не дождалась.