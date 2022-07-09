В каких фильмах снималась Меган Маркл до своей судьбоносной встречи и брака с принцем Гарри?

В своей прошлой жизни до того, как вступить в королевскую семью Меган Маркл работала актрисой и снялась в некоторых фильмах.

До брака с принцем Гарри и получения титула герцогини Сассекской Меган Маркл активно занималась блоггингом, а также снималась в кино. Одной из ее заметных киноработ является роль Рэйчел в Форс Мажорах.

Первый же свой опыт работы перед камерой Меган Маркл приобрела в 2002-м году. Это был, скорее эпизод, чем полноценная роль. Она сыграла медсестру Джилл в сериале Главный госпиталь, у которой по сюжету было всего несколько реплик.

Девушка, тем не менее, разумно обошлась с полученным небольшим гонораром, потратив его на профессиональную фотосессию, что для актрисы очень важно.

В 2004-м году последовала еще одна небольшая роль в Городе будущего. Там Меган сыграла гостью на вечеринке. А уже на следующий год она флиртовала в самолете с Эштоном Катчером в фильме Больше чем любовь. Он оказался провальным, и в титрах героиню Меган Натали даже лишили имени.

В 2006-м году Меган снялась в детективном сериале Место преступления Нью-Йорк в роли любовницы одной из жертв Вероники Перес. Там зрители могли оценить достоинства фигуры девушки, ведь ее героиня появлялась на экране в сексуальном белье. В том же году у Меган был еще эпизод в Войне дома, где она также играла сексуальную девушку.

Далее у Меган последовали более значительные роли. Среди них девушки-бойца Энни Оритц в Рыцаре дорог, девушки в баре в Лиге, агента ФБР Энни Джесап в фантастическом телесериале Грань, где Меган появляется сразу в двух сериях.

Но особенно она привлекла внимание зрителей, снявшись в сексуальной сцене в паре эпизодов сериала 90210 в 2009-м году. На следующий год Меган удалось сняться в успешном фильме Помни меня с Робертом Паттинсоном в главной роли. Там она играла девушку-барменшу, а продюсировал фильм первый муж Меган Тревор Энгельсон.

В 2011-м году Меган вновь мелькает в известном фильме Несносные Боссы, в котором снималась Дженнифер Энистон. На сей раз в роли курьерши из службы доставки. А в четвертом сезоне детективного сериала Касл девушке досталась роль хладнокровной убийцы Шарлотты Бойд.

В 2015-м году Меган вновь снимается в небольшой роли подруги уличного художника в фильме Анти-социальный. Ее роль расширили, когда в общественность стали просачиваться слухи о романе Меган с принцем Гарри. В 2016-м она снялась в своем последнем фильме Как найти мужа, где исполнила роль девушки Кэсс, которая никак не могла сделать выбор в пользу одного или другого поклонника.