Как выбирать косметические средства, чтобы сохранить красоту и здоровье кожи на долгие годы?

Чтобы кожа была здоровой, молодой и красивой, она нуждается во внимании и уходе при помощи правильных средств, выбрать которые в современном изобилии косметической продукции непросто.

Здоровая красивая кожа не зря во все времена считалась мерилом состояния здоровья человека. Во всяком случае, внешним. Действительно, любое отклонение со стороны здоровья, даже банальный стресс и усталость мгновенно отражается на коже.

Каждая женщина дорожит своей красотой, и во многом красота кожи и красота женщины понятия синонимичные. Во всяком случае, близкие. Но сегодня состояние окружающей среды, от которой не в последнюю очередь зависит красота и здоровье кожи оставляет желать лучшего.

Мы живем в техногенный век со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иногда прогулка по мегаполису в час пик способна нанести коже столько же (если не больше) вреда, как если бы вы несколько часов кряду занимались уборкой. Поэтому, увы и ах, но бабушкиными методами поддержания молодости и красоты нам не обойтись.

И само собой разумеется, нам на помощь спешат косметические компании, готовые за умеренную (а иногда и не очень) плату решить все наши проблемы: от легкого шелушения кожи до глубоких морщин. Что же, совсем неплохо, что прогресс не стоит на месте. Но, в связи с этим не грех, порой и задуматься: а часто ли мы обращаем внимание на то, что на самом деле покупаем?

Или все чаще хватаем чудодейственный тюбик под воздействием громких слов о его чудодейственности? А потом в большинстве своем разочаровываемся. И это в лучшем случае. Потому что в худшем чудодейственное средство может существенно ударить по самому дорогому, по здоровью.

Чтобы этого не произошло, при выборе косметических средств руководствуйтесь простыми правилами:

1. Осведомленность. Каждой женщине (да и мужчине тоже) будет нелишним посетить косметолога, который подробно расскажет о типе кожи, ее насущном состоянии и как в контексте всего этого за ней ухаживать. Таким образом, придя в магазин, вы будете лучше представлять, что именно вам нужно.

2. Внимательность. Беря в руки привлекшую вас баночку, не поленитесь прочитать не только то, что производитель подсунул вашему взору крупными буквами, но и мелкий шрифт тоже. Там вы найдете куда более достоверную и полезную информацию, которая, возможно, заставит вас отказаться от покупки и тем самым сохранит здоровье вашей кожи.

3. Меры предосторожности. Не относитесь к косметике легкомысленно. Помните, на любой даже самый безобидный с виду компонент может возникнуть аллергия. Поэтому не пренебрегайте пробным применением на небольшом участке кожи.

И помните главное: ваша красота и здоровье в ваших руках!