Трамп заявил, что при его президентстве конфликта в Украине не было бы
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что для американского общества сегодня все «выглядит не очень хорошо» из-за «большого конфликта в Европе, выходящего из-под контроля».
Трамп считает, именно конфликт в Украине вызвал самую большую инфляцию из тех, которые можно припомнить. По его мнению, конфликта в Украине и «ни одного из этих ужасных событий не произошло бы вообще», если бы он оставался президентом США.
Экс-американский лидер отметил, что для американского общества и США сегодня «все выглядит не очень хорошо» из-за «большого конфликта в Европе, который выходит из-под контроля». Соответственно, не было бы быстро растущих цен и инфляции, аналогичную которой сложно припомнить.
Дональд Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по начало 2021 года. Он не смог переизбраться на второй срок и президентское кресло занял лидер демократов Джо Байден.
Ранее Трамп допускал свое участие в президентских выборах в США в 2024 году. Кроме того, он не раз критиковал действия нового американского лидера, которые по его мнению сделали США — «страной упадка». Он также говорил, что нынешняя администрация президента США «не умеет общаться» с президентом России Владимиром Путиным.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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