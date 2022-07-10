The Washington Post: Байден поедет в Эр-Рияд для противостояния России

Президент США Джо Байден заявил, что начнет взаимодействовать с такими странами, как Саудовская Аравия, чтобы «противостоять агрессии России» и для «победы в конкуренции с Китаем».

По сообщению авторитетной газеты The Washington Post, несмотря на критику предстоящей поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, в американском обществе понимают — она крайне важная с точки зрения противостояния России. Сам Байден заявил, что его работа «сделать США сильной и безопасной страной».

Американский лидер отметил, что его визит в Эр-Рияд осуществляется для «противостояния агрессии России» и для «победы в конкуренции с Китаем». По словам Байдена, если все пройдет по плану, что США смогут не только победить КНР, но и превзойти, чтобы дальше работать над стабильностью в важнейшем мировом регионе.

Байден подчеркнул, что необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые способны повлиять на результаты такой работы. Одна из таких стран — Саудовская Аравия.

Напомним, поездка Джо Байдена на Ближний Восток запланирована на 13 июля. Она продлится три дня, за которые президент США посетит Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. По мнению самого Байдена, поездка состоится «в жизненно важное для региона время и будет способствовать продвижению американских интересов».