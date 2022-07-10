Reuters: Канада вернет Германии турбину российского «Северного потока»

По сообщению авторитетного информационного агенства Reuters, Канада приняла решение вернуть турбину для российского «Северного потока» Германии, однако расширить санкции против России.

После просьбы министра экономики ФРГ Роберта Хабека вернуть турбину российского «Северного потока», Канада приняла решение передать ее Германии. Таким образом, она фактически не нарушит действующие санкции, но не даст опустеть газовым хранилищам Европы.

Ранее Канада задержала поставку турбины для «Северного потока» после планового ремонта на концерне Siemens из-за санкции в отношении России. При этом «Газпром» заявил, что из-за этого вынужден снизить объем поставок газа в Европу. Более того, с 11 июля 2022 года трубопровод и вовсе уходит на плановый ремонт.

Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявляет, что Siemens Canada получит разрешение на возврат отремонтированных турбин «Северного потока», но не в Россию, а Германию, чтобы не нарушать европейские и американские санкции.

Решение принято на фоне того, что без поставок природного газа из России «экономика Германии столкнется с серьезными трудностями, а немецкое общество рискует оказаться не в состоянии отапливать свои квартиры с наступлением холодов».