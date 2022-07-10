Резников назвал «Железный купол» неподходящим для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «Железный купол» неподходящий для страны. Его эффективность будет крайне низкой, так как он не способен защитить от крылатых ракет.

Резников напомнил, что российская армия не раз отчитывалась о применении в Украине «Ониксов» и «Калибров». При этом система обороны «Железный купол» не подходит для такого типа вооружения — крылатых и баллистических ракет.

Министр обороны Украины указал на то, что в Израиле «Железный купол» неплохо защищает небо, но не на все 100%. Система противовоздушной обороны сбивает только те ракеты, которые летят на жилые кварталы в городах, а кроме того, не способна перехватить все.

Резников призвал развивать в Украине собственную систему ПВО или «получать информацию от партнеров», чтобы обеспечить максимальную эффективность защиты.

«Железный купол» — система ПВО Израиля, которая предназначены для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. При этом от российских ракет «Калибр» и Оникс» она будет фактически бесполезной.

Стоит также отметить, что один выстрел из системы ПВО «Железный купол» обходится Израилю примерно в 60 тысяч евро. Многие эксперты заявляли, что даже если Украины получит чертежи системы и реализует ее установку, не факт, что работа данного ПВО окажется бюджету по карману даже с иностранной помощью.