The Daily Mail: британские аналитики заявили о резком росте цен на электрическом зимой

По сообщению таблоида The Daily Mail, британские аналитики ожидают резкого скачка цен на электричество в январе 2023 года, так как стоимость газа и электроэнергии для британских домохозяйств может вырасти до £3364.

Эксперты консалтинговой компании Cornwall Insight считают, что текущие счета в £1971 — не рекорд стоимости газа и электричества. Уже в октябре они должны врали до £3245, а зимой до £3364. Это на £360 больше, чем предполагали авторы правительственного доклада.

Ранее аналитики компании давали вполне точные прогнозы. Так, в данных от 22 июня 2022 года, счета должны были вырасти до £2981 в октябре и до £3003 в январе — то есть, на 54% для среднестатистического домохозяйства в Великобритании. При этом, не учитывались дополнительные факторы, такие как сокращение поставок и поиск альтернативных поставщиков.

В Cornwall Insight считают, что ситуация затронет миллионы британских семей, которым потребуется финансовая помощь от государства этой зимой. Информацию не отрицает и британская газовая энергетическая служба Ofgem, которая открыто заявляет, что около 12 миллионов домохозяйств в стране уже в октябре могут столкнуться с «топливной бедностью» — когда расходы на энергию превысят 10% предполагаемых доходов.

Ранее про рекордный рост цен на электроэнергию писала британская газета The Guardian. Однако она связывала цены с продолжающимся влитием пандемии коронавируса на добычу энергоресурсов и военными действиями на территории Украины. Речи о сокращении поставок в газете также не шло.