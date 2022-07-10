Обозреватель авторитетного издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих считает, что перебои в логистических цепочках, инфляция и энергокризис — вина правительства ФРГ.

Марк Фридрих указывает на то, что одна из самых сильных экономик в Европе «трещит по всем швам», так как антироссийские санкции для Германии и меры по борьбе с коронавирусом полностью уничтожили немецкую бизнес-модель.

В первой половине 2022 года экспорт Германии превысил импорт на ничтожные 0,5 миллиардов евро. При этом падение началось до того, как Германия начала вводить санкции в отношении России и только усилилось после этого.

Фридрих напоминает, что до коронавируса Германия была «чемпионом по экспорту» в Европе, однако сегодня спустилась во вторую лигу полностью по вине правительства.

Обозреватель указывает на то, что из-за санкции Германия не может покупать российское топливо в полном объеме, но все равно это делает. Сначала Россия экспортирует его в Нью-Дели, а оттуда немецкие власти перекупают его по завышенной цене. В итоге, в выигрыше остаются только Россия и Индия.

В заключение Марк Фридрих добавил, что ситуация в автопромышленности ФРГ также не самая лучшая на фоне продолжающего спада. Еще в 2021 году производства в данной сфере сократилось почти на 12%, а в этом году покажет еще больший спад.