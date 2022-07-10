Приветствие с пустотой: реальная глупость президента США Джо Байдена или «тактика безумца»

Сегодня мы видим как президент США Джо Байден читает текст с помощью суфлера, добавляет в конец выражения «повторить два раза», здоровается с пустотой и вешает медаль задом наперед. Действительно ли он так глуп?

Всего два года назад Джо Байден был опытным политиком, который победил на дебатах такого великого демагога, как Дональд Трамп. За этот короткий промежуток времени он превратился из преуспевающего лидера в действительного глупца. Так его рисует телевизор: мы постоянно видим, как помощники подсказывают ему куда садиться, а сам Байден почему-то регулярно упоминает свой низкий рейтинг.

При реальной свободе слова в США, эксперты почему-то молчат. Никто не обращает внимание на, казалось бы, очевидное безумие американского лидера. Все это очень странно, так как даже деменция за редкими исключениями не развивается столь быстрыми темпами.

Эксперт Максим Трудолюбов как-то писал: «хорошо известно, как Ричард Никсон, президент США с 1969 по 1974 годы, применял так называемую тактику безумца в попытке переломить ход войны во Вьетнаме». Для создания дополнительного давления на представителей Северного Вьетнами и их сторонников в России и Китае, во время переговоров Никсон давал контрагентам понять, что «безумен».

Более того, Генри Киссинджер получил на тех переговорах особое задание: дать понять советникам американского лидера, чтобы те опустили руки, так как больше его не контролируют. То есть, прямо сказать — Никсон может сорваться в любой момент и отдать приказ об ядерной атаке Вьетнама.

Параллельно с этим США проводили операции психологического воздействия, например, пролеты тяжелых американских бомбардировщиков с ядерным вооружением в зоне видимости радаров.

При этом «безумный президент» США предназначался не только для внешнеполитического театра, но и «домашнего употребления». По объективным причинам Никсон не мог раскрыть свои истинные цели выхода из Вьетнами и разрядке напряженности в отношениях с СССР и Китаем. Единственным способом выполнить цели было показать собеседнику безумие и нагнать на него страх угрозы ядерной войны.

Через 30 лет после президентства Никсона на выборах в США столкнулись вице-президент Клинтон Альберт Гор и губернатор Техаса Джордж Буш. Правление первого было исключительно успешным: подъем экономики, профицит бюджета, абсолютное доминирование США во всем мире. Он выстраивал имидж «президента-ученого» и шел на выборы с климатической повесткой. Противостоять ему было очень сложно.

Буш нашел выход — вместо того, чтобы пытаться привлечь центристов, которые все равно выступали за Клинтона, он сделал акцент на радикальных протестантах. Как правило, они не отличались высоким интеллектом, так как фактически являлись сектантами, слабо интересующимися политикой на федеральном уровне. Буш мобилизовал весь правый электорат, победил широкую коалицию, которую до этого сформировал Гор. Но самое интересное, что Буш нашел поддержку среди мормонов и евангелистов, даже выпускники Йеля и Гарварда были за него. Из политического аристократа он превратился в «сертифитированного кретина».

Джордж Буш повторял как мантру, сначала очевидные утверждения, вроде «бедные люди — не обязательно убийцы», а затем начинал говорить, что-то вроде «природный газ — полусферический» или «самая важная работа — это не быть правителем или первой леди, в моем случае».

В общем и целом, глупость и безумие некоторых американских президентов была скорее «показухой», чем истинной. Правда, в случае с Джо Байденом все-таки нельзя утверждать, что он выбрал «тактику безумца», так как уж слишком многие в правительстве его недолюбливают, а рейтинг действительно стремится вниз, вместо того, чтобы расти.