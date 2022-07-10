Сербский аналитический портал Numbeo составил рейтинг 500 самых дорогих для жизни городов в мире. Примечательно, что в список вошла в том числе и белорусская столица — Минск, правда он попал на 476 строчку.

В первую десятку самых дорогих для жизни городов мира вошла столица Бермудских островов, а также несколько городов Швейцарии и США. Портал Numbeo формирует самые дорогие города для жизни исходя из индексов стоимости жизни, арендной платы, продуктов питания, заведений общественного питания и покупательской способности местных жителей.

Важно сделать оговорку, что для анализа индексов эксперты портала Numbeo берут за стандарт 100%-ые цены по вышеперечисленным данным в одном из самых дорогих городов мира — Нью-Йорке (США).

Самый дорогой для жизни город — Гамильтон (Бермудский острова). По итогам первого полугодия 2022 года он занят первую строчку в рейтинге. На вором месте оказался швейцарский Базель, на третьем — Цюрих. В первую десятку также вошли Цуг, Лозанна, Берн, Женева, Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.

Российские города расположились где-то по середине рейтинга Numbeo. Так, Санкт-Петербург занял 279 место, а Москва — 287. Среди городов России в рейтинге также присутствует Казань (300 место), Новосибирск (301 место), Краснодар (313 место), Нижний Новгород (316 место) и Ростов-на-Дону (345 место).

Примечательно, что в рейтинг 500 самых дорогих для жизни городов вошла и белорусская столица. Минск занял 476 строчку. Таким образом, средняя покупательская способность жителей Минска на 70% меньше, чем у жителей Нью-Йорка.