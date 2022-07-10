Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест

Действующие и бывшие сотрудники компании IKEA в России организовали массовый протест. Они недовольны действиями работодателей и фирм-партнеров, которые фактически лишают их работы.

Главное требование, которые выдвигают российские сотрудники IKEA — обсуждение условий передачи шведского бизнеса новому владельцу на территории страны. Кроме того, большинство сотрудников выступает за 100% сохранение рабочих мест.

Протестующие утверждают, что шведский владелец IKEA пытается извлечь большую выгоду из ситуации и предлагает сотрудникам в России сразу несколько окладов, чтобы те покинули компанию добровольно (по соглашению сторон).

Предполагается, что в ближайшие несколько дней более 50% сотрудников IKEA в России присоединятся к данной акции протестов. Если это произойдет, то по закону владелец компании будет обязан пойти на переговоры.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку судебного разбирательства с компаний IKEA, которая приняла решение покинуть российский рынок.

Ведомство считает, что иностранные инвесторы и владельцы бизнеса в России, несут ответственность как перед своими клиентами, так и сотрудниками. С 8 июля 2022 года компания IKEA официально закрыла магазины в России и пыталась провести онлайн-распродажу оставшихся товаров.