Умение говорить НЕТ: почему это важно, и как научиться это делать?

Способность человека без угрызений совести ответить отказом на нежелательную просьбу является неотъемлемой часть понятия личных границ.

С умением, а точнее неумением сказать в нужной ситуации твердое «нет», я знаком не понаслышке. Уверен, не только я. Ничто, на мой взгляд, не будет так иллюстративно, как собственный опыт, поэтому озвучу то, что волнует меня лично, и попытаюсь в этом разобраться в рамках этого задания.

Во многих ситуациях я просто не могу отказать человеку в его просьбе, даже если совершенно четко осознаю, что эта просьба для меня крайне обременительна. И все же соглашаюсь ее выполнить.

Закономерно, что человек ожидает обещанного в срок, но заставить себя совершать ненужные и утомительные действия по ее исполнению порой оказывается не под силу. В результате я либо не выполняю того, что сам же пообещал, либо выполняю с большими задержками. Эмоционально эти ситуации выматывают всех участников события, но главное, страдает моя репутация в глазах других людей.

Рассуждая обо всем об этом, я пришел к выводу, что умение говорить нет теснейшим образом связано с самооценкой. Опасение сказать нет есть не что иное, как (на глубинном уровне) страх быть отвергнутым. В свою очередь страх быть отвергнутым возникает у человека, чья самооценка чрезмерно зависит от мнения окружающих. Чтобы быть хорошим такому человеку нужно одобрение других.

Что же делать? Как научиться говорить нет? Помочь в решении проблемы могут некоторые приемы. Первое правильное построение фразы для отказа. Да, да. Мы порой недооцениваем силу наших слов. Что же следует под этим понимать?

1) Говорить искренне и от своего имени (мне кажется, я думаю, мое мнение таково и. т. п). Этим мы как бы уходим от личности собеседника, даем ему правильное представление о том, что хотим сказать, дело не в том, что я отказываю ТЕБЕ лично, потому что плохо отношусь, а действительно не могу или не хочу выполнять эту просьбу.

Всегда помнить о себе, своей жизни, своих делах и потребностях.

Ставить собственные интересы во главу угла явление абсолютно естественное у человека со стабильно высокой самооценкой. При низкой самооценке человек расценивает жертвенность в пользу «просителя» как позитивный поступок, прибавляющий ему ценности в глазах окружающих и в своих собственных. Отказ же порождает угрызения совести какой я плохой, теперь меня не будут любить

2) Говорить свое «нет» спокойным, но уверенным голосом. Таким образом, собеседник будет сразу понимать, что человек принял решение и не станет пытаться его поколебать. Это также на начальных этапах данной практики поможет уменьшить стресс, который переживает человек, не привыкший ставить себя на первое место.

3) Прежде всего, практика. Понятно, что выход из зоны комфорта может сопровождаться фрустрацией. Минимизировать ее последствия можно с помощью, например, медитативных упражнений, направленных на телесную релаксацию. Это дает возможность почувствовать себя вне контекста травматической ситуации, независимым от нее.

Но, разумеется, самым главным шагом в решении проблемы должна стать продуманная и тщательная психологическая работа над своей самооценкой.