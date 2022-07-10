Уместны ли правила и запреты в современном писательском творчестве?

Экология в переводе с латинского означает чистота. Что же нам следует понимать под чистотой применительно к творчеству, в частности к литературному творчеству?

Мысль не может быть нравственной или безнравственной, ее нельзя оценить по шкале черное - белое, добро и зло, мысль это квинтэссенция прожитой жизни, опыта, познания, чувств, и то, что каждая из них неповторима превращает организм с системой рефлексов и инстинктов в ЧЕЛОВЕКА и создает подлинно творческую личность.

Будем честны перед собой и признаем, что далеко не каждого из нас вдохновляют на творчество чистые образы. В мыслях и мечтах кто-то, вполне возможно, упивается идеей убийства сварливой тетушки, и вот перед вами детектив или триллер, некто обуреваем плотскими страстями, порой в самых неприемлемых для общественного спокойствия формах, и на бумагу ложится полыхающий огнем эротический сюжет.

И тогда приходит понимание, что дело вовсе не в мыслях, вернее, не только в них. Человеку, а уж тем более автору художественного произведения, литератору, не стоит стыдиться своих мыслей. Ему предстоит кое-что более сложное и ответственное, чем внутреннее самобичевание выбор, выбор, как ему следует поступить со своими мыслями, этим подарком небес, способным и возвысить, и уронить в пропасть. От этого выбора на определенном этапе зависит вся дальнейшая творческая и человеческая судьба нашего гения.

Поэтому перед тем, как приступать к действиям следует ответить еще на один каверзный философский вопрос: Чего я хочу добиться и чем готов пожертвовать. Ответить на него совсем непросто, потому что иногда в желаниях, как и в наших друзьях, мыслях бывает полный разброд.

Чего мы, авторы, на самом деле хотим? Быть философом, выводящим правила счастливого бытия на бренной земле, революционером от искусства, метающим громы и молнии на замшелые устои и проржавевшие традиции или просто популярным автором, чьи работы созвучны духу большинства и любимы им. У каждого из этих путей есть свои подводные течения. В первом случае есть шанс стать классиком, в третьем – состоятельным человеком, а второй может, как сотворить отца новых идей, так и уничтожить. Стало быть, он наиболее тернист, и нужно обладать изрядной долей храбрости, чтобы ступить на него.

Ею, безусловно, обладали такие незаурядные личности как режиссер Пьер Паоло Пазоллини (он не побоялся подарить экранную жизнь Декамерону, а последняя его работа Сало или 120 дней Содома и вовсе шокировала общественность до крайней степени), из художников Сальвадор Дали, известный своими эксцентричными выходками ничуть не меньше, чем непосредственно картинами, Жан-Поль Сартр, работы которого также сопровождала скандальная известность наряду с заслуженным восхищением.

Но не только творчество этих выдающихся людей явилось символом свободомыслия, это стало фоном их жизни. Но их успех состоялся не только благодаря этим самым гениальным мыслям, но и их своевременности. Если автор приходит в мир, когда мир готов принять его, его мысли становятся гимном грядущего времени, а если раньше или с опозданием рискует быть растерзанным толпой. Тот, кто готов к этому, может смело обнажить миру свои мысли, но, если нет, есть смысл остановиться и задуматься, не будет ли разумная сдержанность более к лицу? Конечно же, я никоим образом не хочу остановить полет мысли.

Сила творческого порыва столь велика, что никому не дано умерить или заглушить его. Нет, речь вовсе не об этом, а всего лишь о том, чтобы люди и особенно мы, литераторы, творческие личности, обладающие силой влиять на умы, научились бережно и разумно распоряжаться своими мыслями и идеями, чтобы каждый из нас в полной мере мог сказать миру все то, что хотел сказать, и скрыть от посторонних глаз все то, что хотел скрыть. Хотя, скажу вам по секрету, последнее, чаще всего, самое запретное и оттого самое вкусное!