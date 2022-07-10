Как начиналась блистательная жизнь и карьера великой актрисы Аллы Назимовой

Алла Назимова одна из немногих звезд золотого века которая имела русское происхождение и довольно скандальную славу.

Имя и жизнь этой удивительной женщины и актрисы даже спустя многие десятилетия покрыты сладковатым туманом тайны. Она страдала и соблазняла, вызывала осуждение и равное ему восхищение, как в кино, так и в жизни. Но так навсегда и осталась загадкой, которую не под силу разгадать даже времени – несравненная первая леди немого кино!

Родилась будущая кинолегенда 4 июля 1879 года в семье ялтинского аптекаря Якова Левенсона. Нарекли девочку Аделаидой (некоторые биографы называют другое имя Мириам). Звезда Алла Назимова появится гораздо позже. Семья Левенсон питала страсть к искусству. Дом Якова часто посещали знаменитости, как потом окажется, последних поколений царской России, когда приезжали поправить здоровье на воды. Маленькая Аделаида боготворила отца настолько, что даже спустя годы после его смерти, уже будучи всемирно известной, она, репетируя роль Ольги из Вишеневого сада, часто не могла спокойно произнести фразу Отец умер ровно год назад.

В нежном возрасте четырех лет Аделаиду с девятилетней сестрой Ниной родители отправляют в пансионат в Монтре (Швейцария), где девочка обучается игре на скрипке. Назад в Ялту она возвратится только спустя семь лет, а еще через год отец определяет ее в Одесскую консерваторию. Там Аделаида проучится до 16 лет. Тогда-то девушка и понимает, что драматический театр влечет ее куда сильнее, чем музыкальный, поэтому, невзирая на протесты семьи, отправляется в Москву поступать в драмкласс при Филармоническом училище. Надо сказать, что немалую роль на пути к этому решению сыграет развод родителей и так и не сложившиеся отношения с матерью. Уже в поезде судьба подкидывает Аделаиде подарок знакомство с О. Книппер (одна из лучших учениц Немировича-Данченко), которое напишет для нее рекомендательное письмо к мэтру.

После успешного завершения обучения Алла, которая к тому времени уже обретает имя, которое станет нарицательным, работает в провинциальных театрах. Не получая желанных ролей и столичной публики, о которых мечталось, она уходит от Немировича-Данченко к его заклятому соратнику К. С. Станиславскому. В МХТ Алла Назимова прослужит до 1900 года. Далее будут подмостки Костромы, сыгранные 150 ролей, и судьбоносная встреча с Павлом Орленевым в труппе Д. Бельского. С этого момента начинается блистательный путь кинозвезды Аллы Назимовой. С Орленевым ее свяжут глубокие личные и творческие отношения. Вместе они будут работать в Херсоне, Петербурге (театр Неметти), а в 1904 году труппа отправляется в Берлин, Лондон, и, наконец, Нью-Йорк. Алла востребована, публика горячо принимает русских артистов, но вот отношения с Павлом трещат по швам. В 1906 году Алла Назимова окончательно расстается с ним и решает больше не возвращаться на родину.