Как складывалась феерическая жизнь Аллы Назимовой за океаном в Голливуде?

Кинозвезда эпохи немого кино Алла Назимова с успехом шагнула с театральной сцены на экран, и стала явлением в американской культуре.

Восторженно оно звучало и с театральных подмостков сначала русской столицы, а потом в Лондоне и на Бродвее имя женщины которые театральные и кинокритики по праву называли Русской Дузе, Аллы Назимовой.

Госпожа Назимова прекрасно вписывается в театральный бомонд, ее талант и выразительность, взращенные классическим русским театром, позволяют заключить новый контракт с известными деятелями искусства начала ХХ века Ли Шубертом и Генри Миллером. Языковой барьер (Алла почти не знает английского) не останавливает актрису.

Часами, призвав на помощь свою несгибаемую волю, она избавляется от русского прононса, и спустя всего три месяца уже репетирует на английском языке. От акцента она так до конца не избавилась, но это не помешало карьере. В 1910 году перед зрителями распахиваются двери Театра Аллы спектаклем Маленький Эйольф.

В известной степени приход Аллы Назимовой в кино был случайным. Звезда подмостков с именем привлекала создателей великого немого, однако понадобилось немало времени, прежде чем дива согласилась. Кинодебют Назимовой состоялся в 1916 году в фильме Д. Селзника Невесты войны. В фильме сходились две волнующие как общество, так и саму Аллу темы – военная (шла Первая Мировая Война) и тема женской эмансипации. Успех был громким.

Со временем Алла Назимова перебирается на Западное побережье, в Голливуд вместе с любимой сестрой Ниной и ее семьей. В это же время осуществляется еще одна заветная мечта Алла приобретает дом с садом, как всегда, хотела.

Allas Gardens становится настоящим центром, куда стекается вся голливудская публика на прием к королеве киноэкрана. После нескольких удачных киноработ авторитет Назимовой становится непререкаемым, она на одном Олимпе с такими кумирами публики как Д. Фэрбенкс, М. Пикфорд, и Ч. Чаплин. Окончательно успех закрепляется фильмом Красный фонарь (1919 г.).

Личная жизнь Русской Дузе ничуть не менее насыщенна, чем творческая. Ее едва не обвинили в двоемужестве, когда она якобы вступила в тайный брак с Чарльзом Брайантом, не будучи разведенной с первым мужем.

Потом ходили скандальные слухи об увлечении Назимовой женщинами: женой Ч. Чаплина Милдред Харрис (в причине развода Чаплин якобы указывал на эту связь), костюмером Наташей Рамбовой (Уиннифред), которая станет супругой Рудольфо Валентино.

В 20-е гг. Алла снимается в таких кинолентах как Мадонна с улиц, Мой сын, Искупление греха и конечно, Саломея (1923 год), из-за своей откровенности вызвавший множество критических замечаний. И это притом, что Назимова сыграла четырнадцатилетнюю героиню, в то время, когда ей уже было за сорок.

Амплуа женщины-вамп стало ключевым в кинокарьере Аллы Назимовой, и она совершенно этого не стеснялась, говоря, что большинство знаменитых актрис прославились благодаря ролям падших женщин.

И все же первой и настоящей любовью актрисы оставался театр. Она вспомнила об этом, ближе к началу тридцатых годов, когда ее востребованность в кино стала падать – новой королевой Голливуда стала Грета Гарбо.

В это время Алла продает свой дом, который реорганизуют под фешенебельный отель. Так Allas Gardens превращается в Allahs Gardens (Сады Аллаха), который по-прежнему остается обиталищем кинобогемы, пусть и без своей знаменитой хозяйки.

Театралы же приветствуют возвращение дивы со спектаклем Вишневый сад (Раневская) в Сивик Репертори, и рядом постановок на Бродвее в театре Гилд.

Однако на этом кинокарьера Назимовой не завершилась. Несмотря на то, что у нее обнаруживают опухоль груди, Алла, к удивлению, многих выздоравливает и в конце десятилетия успешно дебютирует в звуковых фильмах, наиболее заметные из которых Побег, Кровь и песок и Господин Арандин с Акимом Тамировым.

Сбывается ее давняя мечта играть серьезные драматические роли и в кино тоже. Стройная, но несгибаемая маленькая женщина, ставшая настоящей легендой, даже в зрелом возрасте не растеряла своей притягательности. Она вновь поселяется в Калифорнии со своей юной возлюбленной Глески Маршалл.

Для большинства ее кончина 13 июля 1945 года от тромбоза коронарных сосудов оказывается неожиданностью.

Ведь актриса Алла Назимова, проделавшая удивительный потрясающий путь от Черноморского до Калифорнийского побережья, пережившая столько взлетов и падений многим казалась бессмертной. И в известной степени осталась таковой, голливудская кинозвезда с экзотическим русским именем.