В центре Москвы застрелили сотрудницу финансовой компании
Сегодня, 11 июля 2022 года, в центре Москвы застрелили одну из сотрудниц финансовой компании. Представитель Главного СКУ Юлия Иванова уточнила, что инцидент произошел прямо в офисе на Кожевнической улице.
В офисе финансовой компании по улице Кожевническая в центре Москвы обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельным ранением. Следствие установило, что убийство произошло накануне вечером. Возбуждено уголовное дело.
Следователи работают на месте преступления и устанавливают лиц, которые причастны к убийству. Расследование контролирует Главное следственное управление по городу Москве и заместитель прокурора Центрального административного округа Александр Кутузов.
Ожидается, что расследование также будут курировать Замоскворецкий межрайонный прокурор Москвы Елена Маликова и заместитель межрайонного прокурора Олег Жилин.
Представитель Главного следственного управление по Москве Юлия Иванова не уточнила подробностей инцидента, однако известно, что убийца действовал в одиночку. Оперативники начали поиск по «горячим следам».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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