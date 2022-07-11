Как ампулы KERASTASE INTERVENTION с аминексилом могут помочь в борьбе с выпадением волос?

При облысение очень хорошо помогают препараты с действующим веществом аминексилом, причем оно одинаково хорошо влияет как на женское, так и на мужское облысение.

Выпадение волос традиционно принято считать «мужской» проблемой, причем связанной почти исключительно с наследственностью. Такое ее понимание невольно подводит обывателя к выводу о том, что сделать ничего нельзя, остается только смириться. И мужчины в большинстве своем мирятся. Дамы же, напротив, к такому не готовы, и при появлении первых признаков выпадения волос начинают активно искать средства, которые смогли бы помочь восстановить их густоту и красоту.

Конечно, женское облысение это тема для отдельного разговора, и здесь в первую очередь нужно записываться на консультацию к врачу соответствующего профиля, но, если речь не идет о серьезных проблемах со здоровьем, можно попытаться выйти из положения с помощью профессиональной косметики для волос.

Чем вам могут помочь ампулы KERASTASE INTERVENTION?

Бренды Kerastase, Loreal, Lebel известны во всем мире, как производители качественной профессиональной косметики для волос. Но некоторые средства вполне можно рассматривать не только с косметической, но и с медицинской точки зрения. И ампулы KERASTASE INTERVENTION, безусловно, относятся к такой категории препаратов. Чем же они примечательны.

Активное вещество в этих ампулах – аминексил. Его действие заключается в активизации роста и развития спящих волосяных фолликулов. Для такого же эффекта иногда пациентам назначают довольно спорные с точки зрения побочных эффектов препараты. Что же касается ампул, то они абсолютно нетоксичны, а потому могут использоваться практически всеми, вне зависимости даже от типа волос.

Еще один плюс применения KERASTASE INTERVENTION, это то, что оно осуществляется наружно. Содержимое ампулы нужно просто-напросто втереть в корни волос (волосы при этом должны быть чистыми и сухими), и повторять эту процедуру в течение всего лечебного курса, который по времени составляет около полутора-двух месяцев. Использовать ампулы с аминексилом для стойкого эффекта необходимо регулярно, а именно каждый день на протяжении этих двух месяцев без пропусков.

Если вы будете следовать этим предписаниям, то первые звоночки, свидетельствующие об улучшении состояния ваших волос, появятся уже через две недели после начала курса. Это одна из самых быстродействующих формул. Особенно хорошо ампулы с аминексилом зарекомендовали себя в рамках сезонной заботы о красоте и здоровье волос. Как известно в осенне-весенний период они наиболее уязвимы и нуждаются в дополнительной подпитке.