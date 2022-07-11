Цена газа в Европе обвалилась на 12% — Канада возвращает турбину для «Севреного потока» в обход санкциям

Ранее вернуть турбину «Северного потока» России из ремонта в Канаде просил вице-премьер ФРГ Роберт Хабек. Официальная Оттава сделала исключение в санкциях и турбина вернется менее, чем через две недели.

Биржевая стоимость газа на площадке ICE Futures резко пошла вниз 11 июля 2022 года. Стоимость фьючерса на нидерландском хабе TTF упала на 12% и достигла 1639 долларов за одну тысячу кубометров с учетом курса валют на рынке Forex.

Европейский газ дешевеет на фоне возвращения турбины немецкой компании Siemens в Россию. Она необходима для прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». Турбину ремонтировали на заводе в Канаде и долгое время не могли вернуть из-за санкций против России.

Министр природных ресурсов Канады объяснил «обход санкций» тем, что если турбина не вернется в Россию, Германия столкнется с серьезными экономическими трудностями. Они отразятся как на потребителях, так и на производственных предприятиях.

Министерство экономики Украины назвало решение Канады «рискованным», так как по его мнению такие действия «подстраиваются под прихоти России». Ориентировочные сроки отправки турбины из Канады в Россию — 14 июля 2022 года. Ожидается, что турбина вернется менее, чем через две недели.