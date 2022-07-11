Мы поможем вам пополнить свой гардероб самой женственной одеждой – платьями, в которых вы всегда будете выглядеть, и чувствовать себя роскошной женщиной

Мы не только предложим вам действительно модные решения платьев, но и расскажем о некоторых хитростях, помогающих определиться с выбором.

Если вы обладательница шикарных форм от 56 размера и более, это вовсе не является причиной для того, чтобы отказывать себе в удовольствии носить вещи, которые будут подчеркивать ваши достоинства. Пышнотелым дамам подходят отнюдь не только вещи свободного кроя. Именно на таких фигурах, являющихся олицетворением женской красоты и привлекательности, лучше всего смотрятся платья. А это уже повод для того, чтобы обратить свое внимание именно на данный тип одежды.

Вопрос, где можно приобрести эффектные платья 56 размера, да так, чтобы они соответствовали всем современным модным канонам, для многих оказывается довольно сложным. Некоторые женщины просто не верят в то, что из их фигуры можно слепить нечто привлекательное, благодаря одежде, другие же жалуются на отсутствие в магазинах достойного ассортимента платьев.

Но, если в первом случае они совершенно неправы, и такая точка зрения свидетельствует разве что о заниженной самооценке, то во втором доля истины, определенно, есть. Увы, не все магазины готовы предоставить своим покупательницам действительно модные платья и другие разновидности одежды больших размеров.

Поэтому имеет смысл обратиться к онлайн-площадкам, профилирующимся как раз на одежде для габаритных дам с каталогами действительно шикарной женской одежды. Уверены, это будет весьма интересно женщинам разных возрастов и комплекций.

Какие платья действительно подходят женщинам с формами, которые воспевали Рембранд и Рубенс?

Не нужно думать, что подобрать подходящее платье стройной женщине легче, чем пышнотелой. В обоих случаях требуется время, внимание, чувство вкуса и стиля и, конечно же, индивидуальный подход.

В случае, если вам нужно приобрести недорогие платья 56 размера и более, стоит обратиться к каталогам брендов из масс-маркета, которые рекламирую модели плюс сайз. Там вы сможете ознакомиться с богатым ассортиментом одежды больших размеров. Большинство моделей из свежих коллекций современные и модные. В этом можете не сомневаться, но подбирать конкретное платье все равно придется, опираясь на собственные индивидуальные особенности.

Главные ваши ориентиры в данном случае это особенности кроя платья, его цвет и возможности коррекции фигуры с помощью специального белья. Если ваша цель стать визуально стройнее, то с цветовой точки зрения вопрос хорошо решается выбором моделей с вертикальной полоской, которая может быть представлена в платье тем или иным образом.

В том же случае, когда зыбкая зона находится на бедрах, но при этом вы имеете в пропорциональном соотношении достаточно тонкую талию и роскошную грудь, можно позволить себе приталенные платья, возможно с соблазнительным декольте, но при этом с широкой летящей юбочной частью.

А вот любительницам крупных броских украшений и аксессуаров стоит поумерить свой пыл. Такого рода детали могут отнюдь не пойти на пользу вашему модному образу попросту потому, что они зрительно увеличивают вас и при неудачном расположении приковывают внимание к тому, что бы вам хотелось оставить на втором плане.

Но помните, что все это общие рекомендации. Основной критерий и судья в деле выбора стильного и модного платья – это вы сами и ваше отражение в зеркале!