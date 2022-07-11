Олег Котенко: более 7200 военных Украины числятся пропавшими без вести

Уполномоченный по вопросам лиц, продавших без вести при особых обстоятельствах в Украине Олег Котенко заявил, что с более чем 7200 военными потеряна связь. Их местонахождение неизвестно.

Котенко уточнил, что ВСУ, Нацгвардия, пограничная служба и Служба безопасности Украины — разные ведомства. Когда один из институтов дает статистику, то опирается конкретно на свое ведомство. Поэтому ВСУ говорит о двух тысячах пропавших без вести, однако в общей сложности на сегодняшний день их более 7200.

Омбудсмен считает, что большинство пропавших без вести находятся в российском плену. В пример он привел военных 1-го батальона и 36-й бригады ВСУ, связи с которыми нет, однако украинская сторона уже знает, что они находятся в плену у Вооруженных сил Российской Федерации.

Олег Котенко также напомнил, в некоторых случаях о том, что военнослужащие Украины в российском плену, власти узнают только непосредственно при обмене. Так произошло и при последнем обмене, когда несколько военных вернулись в Украину, где числились без вести пропавшими.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что обнаружили у пленных ВСУ следы заболевания изучаемыми в США. Ведомство уточнило, что по имеющимся данным, украинские военные привлекались к биологическим испытаниям в качестве добровольцев.