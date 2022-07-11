В Кремле анонсировали личную встречу Путина и Эрдогана

На официальном сайте Кремля появилась информация, что в ближайшее время президент России Владимир Путин проведет личную встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

В Кремле уточняют, что на переговорах главы России и Турции обсудят «комплекс вопросов, представляющий взаимный интерес для двух государств». В первую очередь, речь идет об активизации экономического взаимодействия и сотрудничества.

Особое внимание президенты уделят задачам по накрашиваю объемов торговли между Россией и Турцией, в том числе и с использованием национальных валют при расчетах. В Кремле считают, что следует «закрыть вопрос» и с поставками российских энергоресурсов.

Эрдоган и Путин условились тесто сотрудничать в экономических направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств Турции и России.

Ранее, 11 июля 2022 года, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы президенты обсуждали украинский кризис. Турецкая сторона сообщила, что также обсуждалась ситуация в Сирии и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.