В Кремле анонсировали личную встречу Путина и Эрдогана
На официальном сайте Кремля появилась информация, что в ближайшее время президент России Владимир Путин проведет личную встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
В Кремле уточняют, что на переговорах главы России и Турции обсудят «комплекс вопросов, представляющий взаимный интерес для двух государств». В первую очередь, речь идет об активизации экономического взаимодействия и сотрудничества.
Особое внимание президенты уделят задачам по накрашиваю объемов торговли между Россией и Турцией, в том числе и с использованием национальных валют при расчетах. В Кремле считают, что следует «закрыть вопрос» и с поставками российских энергоресурсов.
Эрдоган и Путин условились тесто сотрудничать в экономических направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств Турции и России.
Ранее, 11 июля 2022 года, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы президенты обсуждали украинский кризис. Турецкая сторона сообщила, что также обсуждалась ситуация в Сирии и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Во Франции ожидают полного прекращения поставок газа из России и называют это шоком для мировой геополитики
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
МИД Украины просит Канаду не отдавать Германии турбину для «Северного потока»
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777