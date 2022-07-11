В США предложили разрешить Украины наносить удары по России

Старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что ВСУ следует разрешить наносить удары по военным объектам на территории России.

На своей странице в социальной сети Twitter Пол Массаро написал, что Киеву должно быть позволено атаковать цели на российской территории, в том числе на полуострове Крым. Кроме того, он выделил и территорию соседнего государства — Беларуси, так как там также есть российские военные объекты.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. Он считает, что в ответ Кремль может применить более разрушительное оружие. Несколько месяцев назад белорусский лидер также заявлял, что Украина готовилась нанесли удары по территории Беларуси.

В Украине не отрицают возможности нанесения ударов по территории России. Так, около месяца назад депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что при поступлении американских ракет и систем залпового огня от Вашингтона, такие удары действительно возможны.

В данной теме неоднократно затрагивался и Крымский мост в качестве объекта для возможного нанесения удара со стороны ВСУ. Тем не менее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объект находится в безопасности, а жителям Крыма ничего не угрожает.