Роспотребнадзор: в России подтвержден первый случай оспы обезьян
В Роспотребнадзор заявили, что в России обнаружен первый случай оспы обезьян. Заболевание подтвердили у россиянина, который вернулся из поездки в Европу.
Представители ведомства подчеркивают, что круг контактно заболевшего россиянина был ограничен, однако специалисты внимательно следят за состоянием всех тех, с кем он контактировал. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.
В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря своевременному диагностированию заболевания, инфекцию удалось купировать. Ситуация с распространением оспы обезьян находится на стропом контроле специалистов. Выявить заболевание удалось благодаря тес-системе научного центра «Вектор».
Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Валим Покровский заявлял, что единичные случае заражения оспы обезьян среди россиян будут выявлены в июле-августе 2022 года. По его мнению, большинство случаев будет выявлено у тех, кто вернулся из-за границы.
К признакам заболевания относятся лихорадка, сильная головная боль, боль в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, истощение и озноб. Заболевание протекает в активной фазе от двух до четырех недель. Случаи оспы обезьян выявлены в 59 государствах, а общее число заболевших превысило 9 тысяч.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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