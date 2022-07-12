Роспотребнадзор: в России подтвержден первый случай оспы обезьян

В Роспотребнадзор заявили, что в России обнаружен первый случай оспы обезьян. Заболевание подтвердили у россиянина, который вернулся из поездки в Европу.

Представители ведомства подчеркивают, что круг контактно заболевшего россиянина был ограничен, однако специалисты внимательно следят за состоянием всех тех, с кем он контактировал. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря своевременному диагностированию заболевания, инфекцию удалось купировать. Ситуация с распространением оспы обезьян находится на стропом контроле специалистов. Выявить заболевание удалось благодаря тес-системе научного центра «Вектор».

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Валим Покровский заявлял, что единичные случае заражения оспы обезьян среди россиян будут выявлены в июле-августе 2022 года. По его мнению, большинство случаев будет выявлено у тех, кто вернулся из-за границы.

К признакам заболевания относятся лихорадка, сильная головная боль, боль в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, истощение и озноб. Заболевание протекает в активной фазе от двух до четырех недель. Случаи оспы обезьян выявлены в 59 государствах, а общее число заболевших превысило 9 тысяч.