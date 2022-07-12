По сообщению новостного агентства «РИА Новости», американский космический аппарат Worldview-2 за три дня до удара ВСУ проводил аэросъемку города Новая Каховка в Херсонской области.

Съемка с Worldview-2 производилась 8 июля 2022 года, а уже через три дня было нанесено несколько ударов реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны ВСУ. По сообщению властей, погибло по меньшей мере 7 человек, 40 — ранены.

В начале месяца несколько авторитетных источников сообщали, что американский спутник GeoEye-1 вел съемку российского города Белгород. Это происходило также за несколько дней до обстрела с украинской стороны.

США и страны НАТО не отрицают, что ведут разведывательную информацию с последующей передачей ВСУ. Тем не менее, по словам представителей Пентагона и Североатлантического альянса, информация носит пользу только в оборонительных целях.

Ранее над территорией подконтрольной российской армии были замены дроны, которые не поставлялись и не стоят на вооружении ВСУ. Предположительно, они были американского производства. С какой целью они летали над позициями ВС РФ не сообщается.