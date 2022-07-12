МИД России: Вашингтон балансирует на грани открытой военной конфронтации ядерных держав
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии на высказывания премьер-министра Японии Кисиды по тематики ядерного вооружения в мировом масштабе.
Захарова отметила, что Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных государств. Она подчеркнула, что попытки исказить логику сдерживания Кисиды абсолютно неприемлемы.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что основные «ядерные риски интенсивно генерируются именно патроном Японии — США», а представители Токио продолжают отпускать свои провокационные комментарии. Это может спровоцировать и развязать жесткое гибридное противостояние России, США и их союзников.
По мнению Захаровой, очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией, однако японский официоз предпочитает не замечать подобный «дестабилизирующий курс своего американского сюзерена».
Захарова также указала на высказывания Кисиды относительно «оправдания выбора Хиросимы местом проведения следующего саммита «Большой семерки». Особенно непонятен выбор места на фоне приближающейся годовщины трагедии, произошедшей в августе 1945 года — преступной атомной бомбардировки японских городов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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