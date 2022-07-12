Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей

Лефортовский мировой суд города Москвы признал журналиста Юрия Дудя (признанного иноагентом в России) виновным в «Пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

В решении суда не уточняется, когда именно Юрий Дуть пропагандировал гей-пропаганду среди подростков, однако вердикт вынесен — журналиста оштрафовали на 120 тысяч российских рублей. Ранее его признали иностранным агентом и занесли в соответствующий реестр в России.

С апреля 2011 года Юрий Дудь работал специальным корреспондентом и комментатором в спортивной редакции «НТВ-Плюс», в этом же году стал главным редактором спортивного издания, а с 2018 года занял в нем пост генерального директора.

Параллель с этим с 2012 по 2013 года вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», а также комментировал матчи английской Премьер-лиги в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 на другом спортивном канале.

С 2017 года Юрий Дудь запустил собственное шоу на видеохостинге YouTube «вДудь», в котором берет интервью у известных людей — журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, политиков и чиновников.

В 2021 году общественная организация «Лига безопасного интернета» инициировала проверку в МВД РФ в отношении Дудя на основании двух его интервью. 15 апреля 2022 года Министерство юстиций РФ внесло журналиста в реестр СМИ — иностранных агентов.