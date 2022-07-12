Лукашенко заявил о приближении большой войны из-за политики Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет ни одного победителя.

На церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к большой войне, в которой не будет ни одного победителя.

Лукашенко подчеркнул, что «по объективным оценкам, мир прежним уже не будет». Глава белорусского государства считает, что происходящее в мире — это шаги на пути к многополярному устройству глобальной политики и экономики, то есть пресечению гегемонии США.

Он считает, что в интересах сохранения своей гегемонии США наращивают крупнейшую группировку войск на восточном фланге, а также поддерживают «неонацистскую идеологию и ответственно фашистские режимы» вокруг неугодных государств.

Александр Лукашенко заключил, что, к сожалению, такая политика западных стран и США приближает мир к пропасти большой войны, в которой, «как вы понимаете, победителя уже не будет».