Сегодня, 12 июля 2022 года, европейский суд частично признал правоту оператора российского трубопровода «Северный поток-2», который оспаривал газовую директиву ЕС.

Европейский суд обратил внимание на то, что оператор «Северного потока-2» в ЕС Nord Stream 2 AG подал документы, которые частично приемлемы для рассмотрения. Речь идет о директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран.

Nord Stream 2 AG оспаривал газовую директиву Евросоюза в суде общей юрисдикции. При этом ранее обращении было дважды отклонено. Последний раз в мае 2020 года. Повторное рассмотрение прошло только через два года.

Газовая директива Евросоюза по либерализации газового и электрического рынка, была принята ЕС и Европейским парламентом летом 2009 года и вступила в силу с начала сентября того же года. Она была основана на пакете законов «Европа 2020».

При этом фактически пакет законов Третьего энергетического пакета ЕС до сих пор находится в составе инициативы развития либеральных европейских ценностей. На практике законодательство является частью антимонопольной системы.