Канцлер Австрии призвал граждан пить алкоголь в случае отказа от российского газа

Заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера вызвало недоумении даже у многих сторонников его политики — он призвал граждан пить алкоголь в случае отказа от российского газа.

Карл Нехаммер подчеркнул, что если Австрия «продолжит в том же духе и откажется от российских энергоресурсов», то у людей останется только два выхода — алкоголь и психотропные препараты.

Канцлер добавил, что при отказе от российского газа, «я бы сказал, алкоголь — это в принципе нормально». Политик имел ввиду наступление холодных времен и «согревание» алкоголем, так как хранилища ЕС практически пусты, а поставки российского газа под вопросом.

Так или иначе, даже с отсылкой «на холодные времена», не все австрийцы восприняли его заявление нормально. Слова канцлера вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях, особенно со стороны правой Австрийской партии свободы.

Более того, бурная критика посыпалась на канцлера Австрии и от его сторонников. Большинство «критикантов» заявили, что даже с пониманием того, что имел ввиду Карл Нехаммер, высказывания такого рода от высокопоставленного политика недопустимы.