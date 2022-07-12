Канцлер Австрии призвал граждан пить алкоголь в случае отказа от российского газа
Заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера вызвало недоумении даже у многих сторонников его политики — он призвал граждан пить алкоголь в случае отказа от российского газа.
Карл Нехаммер подчеркнул, что если Австрия «продолжит в том же духе и откажется от российских энергоресурсов», то у людей останется только два выхода — алкоголь и психотропные препараты.
Канцлер добавил, что при отказе от российского газа, «я бы сказал, алкоголь — это в принципе нормально». Политик имел ввиду наступление холодных времен и «согревание» алкоголем, так как хранилища ЕС практически пусты, а поставки российского газа под вопросом.
Так или иначе, даже с отсылкой «на холодные времена», не все австрийцы восприняли его заявление нормально. Слова канцлера вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях, особенно со стороны правой Австрийской партии свободы.
Более того, бурная критика посыпалась на канцлера Австрии и от его сторонников. Большинство «критикантов» заявили, что даже с пониманием того, что имел ввиду Карл Нехаммер, высказывания такого рода от высокопоставленного политика недопустимы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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