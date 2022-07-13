Экономист Джиоев: на стоимость нефти влияет ситуация с коронавирусом в Китае

Известный экономист и аналитик «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал про факторы, которые влияют на стоимость нефти и котировки «черного золота» на мировых биржи.

Александр Джиоев считает, что один из основных факторов влияния на стоимость нефти — ситуация с коронавирусом в Китае. В стране фиксируются новые случаи заболевания, что вызывает беспокойство, так как правительство борется с заболеванием локдаунами, а спрос на нефть при этом падает — люди просто не передвигаются на автомобилях.

Джиоев также указал на недавнее заявление Управления энергетической информацией в США, когда было сказано, что американцы увеличили нефтяные запасы на 8,2 миллионов баррелей. Это свидетельствует о том, что в США на данный момент предложений сырой нефти на рынке в переизбытке.

Экономист считает, что в ближайшее время стоимость топлива будет падать. Пока мы наблюдает рост только за счет того, что НПЗ не справляются с переработкой после нарушения логистических цепочек. То есть, некоторое время нефти на рынке практически не было, а сейчас — в огромном количестве.

Ранее эксперт рынка энергоресурсов Владимир Демидов предположил, что при снижении добычи нефти все большие объемы могут экспортироваться за границу. Это означает, что чем меньше нефти Россия добывает, тем более выгоды получит. Однако это может означать и еще больший рост стоимости на топливо, как конечный продукт.