Германия начала отбирать запасенный на зиму газ из хранилищ из-за остановки «Северного потока»

Отбор газа из хранилищ в Германии, который был запасен на зиму, впервые превысил закачку в ПВХ с начала апреля 2022 года. В начале апреля складывалась похожая ситуация на фоне остановки «Северного потока».

Однако тогда трубопровод «Северный поток» уходил на плановое техническое обслуживание из-за аварии на месторождении в Норвегии. Сегодня ситуация складывается несколько иначе. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) — газа просто не хватает и, по всей видимости, не будет хватать к отопительному сезону.

По состоянию на 14 июля 2022 года отбор «голубого топлива» из немецких хранилищ составил 85,5 миллионов кубометров, а закачка — 72,6 миллионов. Таким образом, показатели закачки впервые в апреля были ниже, чем отбора. При этом наибольший «вклад» в отбор газа из хранилищ внесли компании Uniper и австрийская OMV.

Германия — не единственная страна в Европе, которая начала отбор газа из хранилищ до начала отопительного сезона. Такие же действия производят Румыния и Бельгия. При этом общие показатели европейских хранилищ говорят о том, что запасы газа в Европе увеличились до 62,57%, однако среднее не значит частное — в некоторых странах газа серьезно не хватает.

Напомним, поставки по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля 2022 года. До 21 июля они будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания трубопровода. Эти работы никак не связаны с турбиной, которую Канада решила вернуть России в обход санкциям.