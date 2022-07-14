Политолог Ордуханян: Турция может шантажировать Запад вступлением в БРИКС

Политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Турция показывает желание шантажировать Запад вступлением в БРИКС. Без турецкого согласия Саудовская Аравия и Египет не смогут вступить в организацию.

Рафаэль Ордуханян указал на то, что Турция хочет получить от Запада ряд преференций, например, в качестве увеличения поставок вооружения или окончательного решения «курдского вопроса». При этом турецкая сторона имеет все рычаги давления, так как без ее согласия Саудовская Аравия и Египет не смогут вступить в БРИКС.

Политолог также подчеркнул, что главный вопрос стоит не в возможном шантаже Турции, а в том, зачем Саудовская Аравия и Египет в принципе хотят вступить в БРИКС. Отчет может состоять в том, что предложения России оказались очень привлекательным, как и в том, что эти страны хотят «разыграть антиамериканскую карту», чтобы получить больше от Запада.

Ордуханян считает, что наиболее реален второй вариант — эти страны хотят вступить в БРИКС для укрепления переговорных позиций с Западом. Он напомнил, что именно Турция и Саудовская Аравия — основные поставщики американского вооружения.

С одной стороны, находится Турция, которая может препятствовать вступлению Саудовской Аравии и Египта в БРИКС, чтобы получить от Запада преференции. С другой — сами эти страны, готовые пойти на уступки, чтобы потребовать от западных стран обеспечения финансирования и технологиями.