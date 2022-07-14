Сергей Безруков не считает нужным снимать вторую часть сериала «Бригада»

Российский актер Сергей Безруков заявил, что снимать продолжение сериала «Бригада» не стоит, так как можно спорить впечатления от 15 серий первого сезона картины.

Сергей Безруков выпололи в социальную сеть свою фотографию с зализанными назад волосами, в солнцезащитных очках и пиджаке. Он поинтересовался поклонников, кого напоминает, а они сразу узнали персонажа сериала «Бригада» Сашу Белого.

Многие начали спрашивать, будет ли продолжение сериала, на что актер ответил, что не считает нужным снимать сиквел. По мнению Безрукова, второй сезон «Бригады» может испортить мнение зрителей о первых 15 сериях картины, которые вполне завершенная.

Сериал «Бригада» вышел на экраны российский зрителей более 20 лет назад. Он практически сразу стал культовым среди людей абсолютно разных возрастов. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченко, Павел Майков, Екатерина Гусева и Сергей Безруков.

Слухи о возможной съемки второго сезона сериала шли с 2005 года. Тем не менее, тогда режиссер картины Алексей Сидоров также заявил, что сериал «полностью завершен». Дело в том, что в конце сериала гибнут практически все главные персонажи, поэтому для съемок второго сезона «нет основы» — это получится совершенно другая история.