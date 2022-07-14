The Guardian: Лиз Трасс раскритиковали за высказывания про изучения расизма в школах Йоркшира

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что в ее родной школе в городе Лидс (Йоркшир) слишком много времени тратится на изучение расизма и сексизма вместо чтения и письма.

Авторитетное издание The Guardian пишет, что министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс раскритиковали за ее высказывания о родной школе в городе Лидсе. По ее словам, там «слишком много времени тратится на изучения расизма и сексизма».

При этом Трасс отметила, что считает эти темы важными, поэтому не против их изучения в средних образовательных школах Йоркшира, однако необходимо больше времени уделять чтению и письму.

Британский депутат от города Лидс Фабиан Гамильтон заявил, что занимается политикой с 1997 года, поэтому вынужден сказать, что Лиз Трасс «показала, что мало знает о Йоркшире» и системе образования в регионе.

Депутат заявил, что средняя школа Раундхей, в которой училась Трасс, была отличным учебным заведением. Он указал на то, что ее сотрудники и ученики — настоящее достояние британского общества. Гамильтон застыдил Трасс, ссылаясь на то, что она «решила напасть на них сегодня».