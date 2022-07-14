Джо Байден: США приложат все усилия для стратегического поражения России

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона и европейские партнеры будут добиваться стратегического провала специальной военной операции в Украине и поражения России.

В ходе пресс-конференции в Израиле, президент США Джо Байден заявил, что американская сторона и европейские партнеры продолжат поддерживать Украину. Главная цель — стратегический провал специальной военной операции России.

По словам американского лидера, необходимо добиться полного поражения России, а стратегический провал специальной военной операции только первый шаг в «стараниях» США и Европы.

Байден подтвердил, что США продолжит финансовую и военную помощь Украине. Он надеется в консолидации усилий и со стороны европейских партнеров — стран Североатлантического альянса НАТО.

При этом Байден ничего не сказал про предстоящее вступление в военно-политический блок Финляндии и Швеции. Напомним, эти страны официально пригласили в состав альянса на саммите НАТО, который прошел в Мадриде (Испания) в конце июня 2022 года.