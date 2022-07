Китайцы массово отказываются платить по ипотечным кредитам, кризис в сфере недвижимости усиливается

По всему Китаю покупатели жилья отказываются вносить деньги по ипотечным кредитам, поскольку застройщики затягивают реализацию проектов. Это увеличивает риски и для рынка недвижимости, и для банков.

Аналитики Citigroup Inc. во главе с Гриффином Чаном сообщают, что в 22 городах участники 35 ипотечных проектов отказались вносить платежи.

Теперь китайским банкам приходится бороться не только с проблемами ликвидности среди застройщиков, но и с дефолтом покупателей жилья.

Чан говорит, что отказ от авансовых платежей может привести к социальной нестабильности. По предварительным оценкам, неработающие кредиты могут достичь 83 млрд долларов.

Особенно сильно пострадают в этой ситуации государственные банки Китая China Construction Bank Corp., Postal Savings Bank of China Co. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Акции Postal Savings Bank уже упали на 2%. Индекс CSI 300 Banks снизился на 2,7%, это максимальное падение с 25 апреля.

Определенную угрозу для строительной отрасли представляют и новые риски антиковидных ограничений.

Повышение стоимости жилья не помогло спасти ситуацию. В 2022 году средние цен продажи недвижимости оказались в среднем на 15% ниже, чем траты на покупку в последние три года.