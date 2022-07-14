Китайцы массово отказываются платить по ипотечным кредитам, кризис в сфере недвижимости усиливается
По всему Китаю покупатели жилья отказываются вносить деньги по ипотечным кредитам, поскольку застройщики затягивают реализацию проектов. Это увеличивает риски и для рынка недвижимости, и для банков.
Аналитики Citigroup Inc. во главе с Гриффином Чаном сообщают, что в 22 городах участники 35 ипотечных проектов отказались вносить платежи.
Теперь китайским банкам приходится бороться не только с проблемами ликвидности среди застройщиков, но и с дефолтом покупателей жилья.
Чан говорит, что отказ от авансовых платежей может привести к социальной нестабильности. По предварительным оценкам, неработающие кредиты могут достичь 83 млрд долларов.
Особенно сильно пострадают в этой ситуации государственные банки Китая China Construction Bank Corp., Postal Savings Bank of China Co. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Акции Postal Savings Bank уже упали на 2%. Индекс CSI 300 Banks снизился на 2,7%, это максимальное падение с 25 апреля.
Определенную угрозу для строительной отрасли представляют и новые риски антиковидных ограничений.
Повышение стоимости жилья не помогло спасти ситуацию. В 2022 году средние цен продажи недвижимости оказались в среднем на 15% ниже, чем траты на покупку в последние три года.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Лидер Соломоновых островов раскрыл детали секретного договора с Китаем
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Ученые объяснили, почему одних людей комары кусают больше, а других – меньше
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона