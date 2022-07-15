Журналист авторитетного британского издания The Telegraph Дэниел Джонсон завил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может уйти в отставку этой осенью в случае, если не договориться с Россией.

Дэниел Джонсон указывает на острый кризис, который в данный момент переживает Германия из-за нехватки энергоресурсов. При этом журналист отмечает, что официальный Берлин полностью зависит от Москвы в этом вопросе, о чем практически прямо говорят как в самой Германии, так и других странах Евросоюза.

В Германии активно пытаются бати виновного, который принял катастрофические решения для страны, в том числе и по отказу от атомной энергетики. То есть, человека, который принял решение полностью зависеть от российских энергоресурсов.

В материале The Telegraph делается логичный вывод о том, что если Германия и Олаф Шольц не договорятся с Россией, в том числе и по украинскому кризису, то канцлеру придется уйти в отставку из-за растущего недовольства общества его политикой.

Джонсон добавляет, что немцы недовольны не только политическими решениями Шольца, но и невозможностью его действиями обеспечить энергетическую безопасность страны: «даже «послушная» государственная пресса больше не в состоянии игнорировать движение общества в противоположное от политики направление».