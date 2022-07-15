Алла Пугачева вернулась в Россию без мужа и детей

Издание «Слово и дело» сообщает, что 73-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась из Латвии в Россию без мужа и детей. Ее заметили в одном из московских аэропортов.

По сообщению СМИ, Пугачева находилась в аэропорту без мужа Максима Галкина и младших детей — Гарри и Лизы Галкиным. Сама примадонна не подтвердила свое возвращение и никак не стала комментировать свое нахождение в московском аэропорту.

Журналисты предположили, что Пугачева вернулась в Москву, чтобы заняться подготовкой к началу учебного года, так как ранее артистка заявляла, что планирует отправить детей в российскую школу с сентября этого года. Другая версия говорит о заработках — Пугачева вернулась в Россию из-за работы, заказа на корпоративы.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми покинула Россию и переехала в Израиль в конце февраля 2022 года. По словам артистки, отъезд был связан с проведением отпуска и намерением «поправить здоровье».

Спустя несколько недель супругов заметили в курортном городе Латвии — Юрмале. Также подтвердилась информация о том, что против мужа Пугачевой в России возбудили уголовное дело. Сами супруги никак это не прокомментировали.