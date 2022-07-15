Sollers: проект электрического УАЗа заморозили на неопределенный срок из-за санкций

Представители группы Sollers, которая входит в Ульяновский автомобильный завод, рассказали о заморозке проекта электрического УАЗ «Хантер» на неопределенный срок из-за санкций.

Автомобили планировали продавать не только в России, но и в европейских странах под брендом Spartan. Ответственность за дилерские услуги должна была взять на себя чешская компания MW Motors, совместно с которой планировалось наладить производство на Ульяновском автозаводе. Однако из-за санкций от идеи пришлось отказаться.

При этом Ульяновский завод не в состоянии в одиночку спроектировать, произвести, поставить и продать автомобили, поэтому проект поставили на паузу — выпуск электрического УАЗа на базе классического (с ДВС) возможен только с государственной поддержкой, которой пока нет. Кроме того, даже если поддержка будет, непонятно, сможет ли производитель продавать запланированное количество «электричек» в России, ведь основное производство было рассчитано на экспорт.

Представители группы Sollers подтвердили, что небольшую партию пилотных внедорожников УАЗ на электротяге все-таки удалось выпустить, однако не уточнили, о каком количестве идет речь и поступит ли эта партия в продажу.

Чешская компания MW Motors еще в январе 2022 года объявила о старте приема предзаказов на электрический УАЗ. Стоимость автомобиля варьировалась от 40 тыс. до 45 тыс. евро в зависимости от комплектации. Примечательно, что информацию о возможности предзаказа до сих пор можно встретить на европейских площадках, однако MW Motors ее опровергает.

Напомним, впервые электрический внедорожник УАЗ под брендом MWM Spartan представили осенью 2021 года. Разработкой занималась чешская компания по заказу британской горнодобывающей компании. При этом полный цикл производства планировалось осуществлять на Ульяновском автомобильном заводе после получения соответствующей сертификации от европейских спонсоров.