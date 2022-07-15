Виктор Орбан заявил о самоубийстве Европы из-за антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз «выстрелил себе в легкие и теперь задыхается». По его словам, санкционная политика Европы на оправдала никаких ожиданий.

Орбан отметил, что антироссийские санкции не только вредят экономики Европейского союза, но и никак не останавливают конфликт в Украине. Кроме того, они не останавливают саму Россию, но ЕС упорно продолжает вызывать обратный эффект — фактически совершать самоубийство антироссийскими санкциями.

Венгерский премьер подчеркнул, что сначала думал «о выстрели в ногу, но теперь кажется, что экономика Европы выстрелила себе в легкие, поэтому задыхается буквально повсеместно».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что заменить российские нефть и газ невозможно. Причем речь идет не только о Венгрии, которая не имеет выхода к морю, но и о других европейских странах, которые на 40-70% зависят от российских энергоресурсов.

Петер Сийярто подчеркнул, что официальный Будапешт выступает против антироссийских рестрикций на нефть. При этом некоторые политики в Европе все еще задаются вопросом, можно ли заменить российские энергоресурсы окончательно. Министр считает, что это сделать невозможно, даже при желании, которого также нет.