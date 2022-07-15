Еврокомиссия подаст в суд на Венгрию из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Европейская комиссия заявила о намерении подать в Европейский суд на Венгрию из-за запрета в стране ЛГБТ-пропаганды. Речь о законе, принятом более года назад.

В июне 2021 года в Венгрии был издан закон, который запрещает включение в учебные материалы и телевизионные шоу, предназначенные для детей, демонстрацию однополых отношений. Фактически это означало полный запрет ЛГБТ-пропаганды, так как в стране уже до этого запретили рекламу с упоминанием гомосексуализма.

Кроме того, правительство Венгрии посчитало, что занятия по половому воспитанию могут проводить только те частные лица и организации, которые внесены в официальный реестр страны. Другими словами, нанять педагога «с улицы» для проведения подобных уроков не получится.

Брюссель выступил против данных законодательных актов Венгрии, так как они противоречат нормам Евросоюза и нарушают права человека. В частности, речь идет о свободе слова и информации, право на уважение частной жизни и антидискриминацию.

Официальный Будапешт заявил, что не притесняет права ЛГБТ-сообщества. По словам представителей правительства, новые законодательные нормы направлены на запрет пропаганды в просвещении детей в целом информации сексуального характера.