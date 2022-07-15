Bloomberg: Европа перегнала Азию по импорту американской нефти впервые за шесть лет

Аналитическое информационное агентство Bloomberg сообщает, что впервые за шесть лет Европа стала крупнейшим потребителем американской нефти и обогнала по импорту Азию.

С января по мая текущего года Европа импортировала из США порядка 213 миллионов баррелей нефти, а Азия — около 191 миллиона. В последний раз Азия отставала от европейского континента по объемом поставкой американской нефти только в 2016 году, причем примерно в этот же период.

Только в 2016 году причиной было то, что США отменили четырехлетний запрет на экспорт сырой нефти, а в 2022 году — наращивание экспорта американской нефти Европой для сокращения энергетической зависимости от России.

В свою очередь Россия приняла решение установить большие скидки на свою нефть и заинтересовала азиатских покупателей. Последние месяцы российскую нефть активно покупают Китай и Индия. Примечательно, что Европа импортирует нефть и из России поэтому есть вероятность, что она покупает российскую нефть, только не напрямую, а через азиатских партнеров.

При этом добыча нефти в США растет не такими большими темпами, чтобы покрыть и азиатский, и европейский спрос. Кроме того, страны-производители Ближнего Востока в скором времени также будут отправлять все меньшие объемы в Европу, за счет чего скорее всего цена на нефть взлетит.

Ранее Bloomberg заявлял, что Россия планирует создать собственный эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на глобальном рынке.