Экс-премьер Эстонии Кая Каллас назвала Россию единственным врагом
Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна имеет множество друзей во всем мире, однако при этом у нее есть единственный настоящий враг — Россия.
Политик рассказала о своем мнении о России перед парламентом. Кая Каллас уточнила, что Эстония «уважаемый и признанный партнер на международной арене» и отметила, что гордиться этим. При этом страна имеет единственного врага — Россию.
Кая Каллас добавила, что Эстония не может смириться с тем, что «именно России сделала глобальное пространство более опасным, чем это казалось некоторое время назад».
По мнению экс-премьера Эстонии, в последние месяцы Кремль вносит существенный вклад в рост стоимости энергоносителей. По мнению Каллас, таким образом Россия пытается влиять на общественную и мировую стабильность.
Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 26 января 2021 года, однако буквально вчера она заявила о своей отставке. В прошлом она была председателем Партии реформ Эстонии и депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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