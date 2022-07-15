Пропаганда и оружие: как Северная Корея противостоят ненавистному Западу

Более 16 лет КНДР живет под жесточайшими международными санкциями. Стране практически полностью запретили экспорт и импорт после испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

Санкции Запада в отношении Северной Кореи не сработали — вместо удара по политическим элитам страны, под «раздачу» попало простое население, которое и так не всегда сводило концы с концами. Кроме того, несмотря на сложную экономическую ситуацию КНДР продолжает совершенствовать свое вооружение.

Только за первую половину 2022 года в Северной Кореи испытали несколько новых межконтинентальных баллистических ракет. В армии появляется и вполне современное модернизированное стрелковое вооружение. При этом Запад вообще не понимает, как такое может происходить при жесточайших экономических ограничениях.

С одной стороны, режиму КНДР не привыкать жить под санкциями десятки лет, с другой — до 2006 года, испытания ядерного оружия, таких жестких ограничений страна не испытывала. До этого все мировая общественность следила за ливано-израильской войной и кризисом на Ближнем Востоке, однако практически моментально переключилась на Азию.

Северную Корею накрыл восторг от удачных испытаний, а постпред КНДР при ООН Пак Гиль Ён предложил поздравить страну с таким грандиозным успехом. Правда, мировая общественность восторга не разделяла — американцы тут же предложили наложить санкции на КНДР, а Совет безопасности ООН практически сразу принял резолюцию, которая призывала чуть ли не изолировать страну от всего мира.

Важно понимать, что северокорейцы шли к созданию ядерной бомбы не просто потому что хотели иметь такое вооружение. Они позиционировали создание такого оружия как самозащиту, так как США действительно планировали сбросить на Пхеньян ядерные бомбы в годы Корейской войны. Однако путь в «ядерный клуб» оказался очень долгим, так как сначала молодое государство возродило инфраструктуру и технологии после истощающей трехлетней войны, а затем начало развивать мирный атом.

Сначала санкции Запада были направлены на то, чтобы лишить Северную Корею доступа к технологиям, материалам и оборудованию для создания ядерных боеголовок. Однако в 2016-2017 году санкции ужесточили и ввели секторальные ограничения. Совет безопасности ООН ввел полный запрет на поставки ракетного топлива, природного газа, железа, стали, промышленного оборудования, авиационных комплектующих, морского и наземного транспорта. Кроме того, полностью ограничил продажу нефти и нефтепродуктов в КНДР, а также запретил инвестировать в страну.

США этим не ограничились и введи собственные односторонние санкции, а учитывая экономические возможности американцев, ограничения оказались более разрушительными, чем санкции ООН, которые и так казались «потолком возможностей». Снимать или смягчать санкции Запад не собирается до сих пор, особенно после испытания баллистических ракет в 2021-2022 годах.

Впрочем, оказалось, что санкции влияют не на политическую элиту страны, а на общество. Население КНДР стало жить не просто беднее, люди буквально умирают от голода и отсутствия возможностей. Сейчас они даже не могут выбраться из страны, так как в Южной Кореи и Китае, куда обычно бегут северокорейцы, действуют серьезнейшие коронавирусные ограничения. Фактически жителям Северной Корее для побега необходимо преодолеть несколько границ. При этом, если побег будет неудачным, то на родине их ждет либо каторга, либо смерть.

Кроме того, политической этиле санкции оказалась на руку. Враг был очевиден — Запад во главе с США и Совет безопасности ООН. Именно с ними, по мнению руководства КНДР, борется страна. Именно для противостояния и обеспечения безопасности создается новое оружие. Пропаганда работает так, «как нужно». Северокорейцы с раннего детства изучают исключительные качестве Ким Чен Ына и величие своей страны.

При этом Запад до сих пор не может понять, как Северная Корея получает технологии и материалы для создания современного вооружения, которое к тому же модернизируется. Важно отметить, что США по-прежнему внимательно отслеживают соблюдение всех санкций, а Северная Корея живет в жесточайшей изоляции.